Cübbeli Ahmet ve arkadaşlarından kafa karıştıran iptal

Her pazar Fatih Camii'nde başlamış olduğumuz sohbetler durdurulmuştur. Bundan sonra yapılmayacaktır. Kardeşlerimize duyurulur.
İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Mahmut Ünlü ve Sosyal Doku Vakfı'nda Nurettin Yıldız Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, sohbet programlarının bir süre ara verdiklerini duyururken özellikle pazar günleri yapılan sohbetlerin üzerinde duruldu.
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