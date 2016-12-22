Cübbeli Ahmet ve arkadaşlarından kafa karıştıran iptal

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Mahmut Ünlü ve Sosyal Doku Vakfı'nda Nurettin Yıldız Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, sohbet programlarının bir süre ara verdiklerini duyururken özellikle pazar günleri yapılan sohbetlerin üzerinde duruldu. Toplantıların neden iptal edildiği üzerine ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Sohbet iptalleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Furkan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Resul Doğaner Twitter'dan yaptığı açıklamada, iptallerin nedenini sordu. Doğaner mesajında, 'Bazı hocalar açıklama yapmış. Sobetleri durdurma kararı almışlar. Neler oluyor? Bunun anlamı nedir?' dedi.







Hürriyet