Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçak oyunu bozacağız

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Maden kazasında hayatını kayben 301 kardeşime bir kez daha Allah'ta rahmet diliyorum. Türkiye'nin dış ticaret hacmi bakımından 7. büyük şehri olan Manisa'nın çok fazla potansiyeli bulunuyor. Manisa'yı hak ettiği düzeye yükselteceğimize inanıyorum.

AK Parti teşkilatları olarak bu konuda en büyük görev size düşüyor. Şimdiden çalışmaya başlayarak kapısını çalmadık ev işyeri bırakmayacak bir programı uygulamaya başlamalıyız. 2019 yılındaki seçimlerde hedeflerimize ulaşmamız önümüzdeki aylarda yapacağımız çalışmalara bağlı.

Hiç kimsenin kendi kişisel ajandasını kariyer planlamasını AK Parti'nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur.

Belediyelerde başlattığımız değişim süreci ülkemize karşı sorumlulukları güçlü yerlere taşıma amacı taşıyor. Kimse bunu farklı yere çekmesin.

GERÇEKLEŞTİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ

Milletimizin beklentilerine cevap verebilmek için bu değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla görevini devreden arkadaşlarımıza teşekkür ederek görevimize devam edeceğiz. AK Parti Türkiye'nin üzerinde değildir.

Ne teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımıza ne de belediye başkanlarımıza vefasızlık gösterme niyetimiz yoktur. Asla olamaz.

Kardeşlerim, önceki gün 1 Kasım tarihi yılın ilk günlerinde 5 Ocakta şehit verdiğimiz kahramanın doğum günüydü. İzmir adliyesinde yapmak istedikleri katliamı önleyen Fetih Sekin'i bu cesur polisimizi rahmetle saygıyla yad ediyorum.

Türkiye hala dim dik ayaktadır. İş başa düştüğünde bütün varlığını feda eden o yiğitler sayesinde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz.

Onların çok paraları olabilir, gelişmiş silahları olabilir. Bunların etkisi bir yere kadardır. Bu coğrafyanın bir görünen yüzü bir de görünmeyen yüzü vardır. Biz meselelere basiretle zengin bir tecrübe ile bakıyoruz.

Suriye'den Irak'a kadar milyonlarca insan bu kanlı değişimin bedelini, canlarıyla ödemek zorunda kalıyor. Bombalarla parçalanan bedenlerin batılı ajanslarda sayıdan ve istatistikten öteye geçemediğini görüyoruz.

BU ALÇAK OYUNU BOZACAĞIZ

Ülkemizi de içine aldığı bu alçak oyunu bozacağız, pes etmeyecek, diz çökmeyeceğiz. Bağımsızlığımızdan taviz vermeyeceğiz.

Tüm saldırılara rağmen hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. Yol haritamıza uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Krizleri ülke ve milletimiz için fırsata çevirecek politikaları hayata geçiriyoruz.

15 Temmuz'da 81 vilayet meydanlara döküldü. Birileri de nerelere kaçıp sığınacaklarının hesabını yaptı. Biz Yeşilköy Havalimanı'na gelirklen millet oraya yürürken Anamuhalefetin başındaki zad da oraya inmişti. Oraya indiğinde tanklar oradaydı.

Belediye başkanının evine misafir olup oradan tüm gelişmeleri izliyor, çayını yudumluyor. Bir başka programda da böyle bir darbe girişimine kalksalar tankların önüne önce ben çıkardım. Çıksaydın neden çıkmadın, neden çıkmadın, millet oradaydı. Sen neredeydin. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evindeydin. Yaptığı açıklamaya bakın oteller o akşam kapalıydı diyor. Bu iş yürek işi yürek kürek işi değil.

YALAN ÜSTÜNE YALAN VAR

Şahsımla ilgili diktarör diyor. Senin bunları söylemenin kıymeti yok. Benim milletim neyin ne olduğunu biliyor.

Biz milletimize efendi olmaya değil, millete hizmetkar olmaya geldik. Bu yola böyle çıktık. Bu şahısta yalan üstüne yalan var. 7 Ağustos davetini yaptığımda Sayın Bahçeli evet, anahuhalefetin başındaki zad hayır dedi.

Etrafındakiler bastırdı herhalde bu şekilde gelmeye karar verdi. Bu zatın bu ülkede birlik beraberlik, kardeşlik anlayışı yok. Böyle bir anamuhalefet evlere şenlik. Varsın olsun.

Sadece sloganların partisi olmayacağız. Bütün yatırımlarımızı A'dan Z'ye milletimize anlatacağız. Bunu anlatacaksınız.

BUNU MİLLETE ANLATACAKSINIZ

Sizin dediğiniz işi ben de anlamıyorum. Milletin anlaması lazım. Bunu millete anlatacaksınız. Millet ne yaptığımızı bilecek. 15 senede bu iktidar demek ki Manisa'ya bu yatırımları yapmış. Birileri diyorki gençlerin arasında AK Parti gençliğinin sayısı eriyor. Böyle mi?

Bunun böyle olmadığını daha çok çalışmak süretiyle üniversitelerde, liselerin son sınıfları da oy kullanmaya başladığına göre bu çalışmanın içinde olacaksınız. 2019'da sandıkları bizim gençliğimiz, kadın kollarımız, ana kadememiz patlatacak.