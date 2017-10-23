Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklaması şöylE:" Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak"