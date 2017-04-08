Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da konuştu

Erdoğan, "Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez. Çok daha büyük bir sorumluluk ile karşı karşıyayız. İstanbul 16 Nisan'da İstanbul öyle bir 'evet ' demeli ki, 99 yıl önce bu mübarek şehri ayakları ile kirletenlerden başlayarak Türkiye'ye Türk milletine kem gözle bakan kim varsa hepsini de yüreği titremeli. İstanbul 'evet' diyerek hala 99 yıl öncesindeki o kara günlerini hayli yanıp tutuşanlara dersini vermeye hazır mı? 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir" dedi.

"GELDİĞİMİZ NOKTADA ARTIK BİZE SADECE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ GEÇİRMEK YETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez. Çok daha büyük bir sorumluluk ile karşı karşıyayız. İstanbul 16 Nisan'da İstanbul öyle bir 'evet ' demeli ki, 99 yıl önce bu mübarek şehri ayakları ile kirletenlerden başlayarak Türkiye'ye Türk milletine kem gözle bakan kim varsa hepsini de yüreği titremeli. İstanbul 'evet' diyerek hala 99 yıl öncesindeki o kara günlerini hayli yanıp tutuşanlara dersini vermeye hazır mı?" diye sordu.

"İSTANBUL FETÖ'NÜN AVUKATLIĞINA SOYUNAN CHP YÖNETİMİNE DERSİNİ VERMEYE HAZIR MI?"

Erdoğan, "İstanbul 16 Nisan'da 'evet' diyerek 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal etmeye çalışanların taşeronluğunu yapan FETÖ hainlerinin, PKK terör örgütünün, DEAŞ denen katliam makinasının kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul 16 Nisan'da 'evet' diyerek, FETÖ'nün avukatlığına soyunan CHP yönetimine dersini vermeye hazır mı? İstanbul 16 Nisan'da 'evet' diyerek bir kısım Avrupa ülkelerine 'Avrupa, Avrupa duy sesimizi' demeye hazır mı?" diye sordu.

"BATI BİLE NE DEDİ; 'SESSİZ DEVRİM.' DEDİ. ŞİMDİ KUDURDULAR"

Erdoğan, "Kısa sürede öyle bir devrim gerçekleştirdik ki bizi küçümseyenlerin hepsi mahcup olarak baktı, Batı bile ne dedi; 'Sessiz devrim.' dedi. Şimdi o 'sessiz devrim' diyenler kudurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inançla, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sandıkta kaybedenler her zaman olduğu gibi işi iftiraya, yalana, kuralları tersine çevirmeye vurdular" diye konuştu.

"48 HÜKÜMET KURMUŞ OLMAMIZ DEMOKRASİMİZİN GÜCÜNÜN DEĞİL, İSTİKRARSIZ OLDUĞUNUN İFADESİDİR"

Erdoğan, "Ülkemizde 48 hükümet kuruldu çok enteresan. Amerika'ya bakıyoruz kaç hükümet değişmiş? Tüm tarihi boyunca 17 başkanla yönetilmiş. Bizde 48. Onlarda 17 tüm tarih boyunca. Aynı dönemde Fransa 11 cumhurbaşkanı. İngiltere 15 hükümet kurmuş. En fazla Almanya hükümet değiştirmiş, o da 24 hükümetle bugüne ulaşmış. Bizim 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir" ifadelerini kullandı.

"FAİZLE ADAM OLUNUR MU?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların derdi yok. Biz dertliyiz. Faiz mi faiz, Faiz mi faiz. Faizle adam olunur mu? Bunlar yıllarca bu ülkeyi böyle sömürdüler. Kimlere faiz lobisine. Fakir fukaranın cebinden alıp faiz lobisine yatırdılar. Güney Kore, Portekiz gibi ülkeler yönetim sistemlerini değiştirerek istikrarı güvence altına alarak şu anda 23-24 bin dolar milli gelire ulaşmış durumdalar. Biz de ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

"16 NİSAN'DA YAPTIĞIMIZ İŞ, AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMEK DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "16 Nisan'da yaptığımız iş, Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek fark; onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Elbette bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Çok zor şartlar geçirdik. 2002 yılının Kasımından beri ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırdı. Önümüzü kesmeye çalıştılar. Her seçim bizim ve milletimiz için bir imtihana dönüştü" ifadelerini kullandı.

"BAK KILIÇDAROĞLU NE DİYOR; 'BEN HAYIR DEMEM.' DİYOR"

Miting alanındakilerin 'idam' sloganları üzerine Erdoğan, "Benim kanaatimi biliyorsunuz, işte karar 16 Nisan. 16 Nisan'da sandıktan çıkacak her 'evet' onun da yolunu açacaktır. Bak Kılıçdaroğlu ne diyor; 'Ben hayır demem.' diyor, tamam ne güzel. Sayın Bahçeli zaten kanaatini açıkladı; 'Ben evet derim.' diyor. Sayın Yıldırım'ın da kanaatini biliyorum. Meclis'ten geçip bana geldiğinde ben de bunu onaylarım. Tereddütsüz onaylarım, zira şehitlerimizin o katillerini affetme yetkimiz bizim yok, böyle bir şey yapamayız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde havaalanında yaşadıklarına değinerek, "Benden 3, 3 buçuk saat önce birisi daha gelmişti havaalanına. CHP Genel Başkanı gelmişti. Kendi ifadesi ile 23.05, 23.30 civarında neyse, havalimanına iniyor. Bakıyor ortalık karışık. Hemen Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Televizyonda konuşurken diyor ki; 'Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'ten çıktığında beni haberdar etseydi ben de oraya gelirdim' diyor. Biz TV'den herkese çağrımızı yaptık sen de gelseydin. Niye gelmedin? Demek ki bundan sonra Kılıçdaroğlu'na iadeli, taahhütlü göndermemiz lazım. Bu kişi darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım diyen kişi. Bunlarda yürek diye bir şey yok. Kaçıp gider. 'Beyanatımı verdim darbelere karşı olduğumu söyledim' diyor" ifadelerini kullandı.

"KASETLE GELDİ YA KONTROLLÜ KOLTUK"

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, utanmadan başka bir şey daha söylüyor; 'Bu kontrollü darbe' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk. Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin, şimdi 8'inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"16 NİSAN, CHP'YE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİMİN DE GÜNÜDÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim için üzülüyorum, fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici. Onun için diyorum ki 16 Nisan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür. Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan'da şöyle rekor bir evet oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisini terör örgütleriyle aynı çizgiye getiren birisi bu ülkede alternatif siyaset üretemez" açıklamasında bulundu.

"BİR GÜN FETÖ'NÜN BORAZANLIĞINI, ERTESİ GÜN PKK SEVİCİLİĞİNE SOYUNAN PARTİ, CUMHURİYETİN PARTİSİ OLAMAZ"

Erdoğan, "Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir milletvekili çıkar 'evet verenleri İzmir'de denize dökmekten' söz eder. Diğeri ondan aşağı kalmamak için 'hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' söyler. Güya bu da deneyimli. Deneyimlisi öyle, deneyimsizi böyle. CHP milletvekillerinin bu halk oylaması kampanyası döneminde sokakta vatandaşı tehdit etmekten, kahvede darp etmeye kadar sergilemedikleri rezalet kalmadı. Böyle genel başkanların böyle milletvekilleri olur. 16 Nisan'dan sonra artık bu işler artık kolay olamayacak. Artık yüzde 15 ile başbakanlık koltuğuna oturmak yok" diye konuştu.

"DEMEK Kİ GAZİ MUSTAFA KEMAL TARAFSIZ DEĞİLDİ"

Yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsmet İnönü hem CHP'nin Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı değil miydi? Senin geçmişinde bunlar var. Demek geçmişinden rahatsızsın. 'Böyle bir cumhurbaşkanı tarafsız olamaz' diyor. Demek ki Gazi Mustafa Kemal tarafsız değildi. İnönü tarafsız değildi. Böyle saçmalık olur mu? hizmette tarafız olacaksınız. Hizmette" ifadelerini kullandı.

"16 NİSAN TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle son verdi: "Mutlaka sandıklara gidip oylarınızı kullanın. Biz, 'söz de karar da milletindir' diye yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Seçim dönemlerinde yurt dışında kampanya yapılması yeni bir durum olmadığı halde bu seçimde bu engellemeyi yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız. 40 yıldır siyasetin içindeyim. 40 yıldır bu tür çalışmaların yapıldığını biliyorum. Peki bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü bu halk oylamasının alelade bir seçim olmadığını, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar. Yenikapı mitingi asla ölmedi, ölmeyecek. Sadece bu ruha layık olmayanlar, gidip kendilerine yakışan safha geçtiler o kadar."

Özgür ALTUNCU - Akın ÇELİKTAŞ-Can EROK-Hakime TORUN-Güven USTA / İSTANBUL,(DHA)