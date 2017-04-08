Darüşşafaka Doğuş'tan tarihi zafer!

Turkish Airline Euroleague 30. ve son hafta mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 78-62'lik skorla yenerek Play-off'a yükseldi. Temsilcimiz bir üst turda Real Madrid ile eşleşti.
Salon: Wolkswagen Arena
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 16, Birkan 3, Wanamaker 22, Clyburn 10, Adrian Moerman 5, Zizic 11, Anderson 6, Bertans 5
Başantrenör: David Blatt
Kızılyıldız: Wolters 3, Thompson 4, Dangubic 9, Mitrovic 2, Lazic 2, Simonovic 10, Jenkins 12, Guduric 5, Kuzmic 14, Bjelica 1
Başantrenör: Dejan Radonjic
1. Periyot: 25-14 (Darrüşafaka Doğuş)
Devre: 43-32 (Darrüşafaka Doğuş)
3. Periyot: 55-49 (Darrüşafaka Doğuş)