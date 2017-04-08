Darüşşafaka Doğuş'tan tarihi zafer!

Turkish Airline Euroleague 30. ve son hafta mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 78-62'lik skorla yenerek Play-off'a yükseldi. Temsilcimiz bir üst turda Real Madrid ile eşleşti.

07 Nisan 2017 Cuma 22:56 tarihinde eklendi.