Davutoğlu'nun yüzü Konya'da güldü

ESKİ Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'daki ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Memleketi Konya'ya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk olarak Vali Yakup Canbolat'ı, makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından yürüyerek yaklaşık 500 metre ilerideki Kapı Camii'ne geçip, cuma namazını kıldı. Cuma namazı çıkışında, cami önünde bekleyen kalabalığı selamlayan Davutoğlu, hemşerileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bazıları selamlaşıp, sohbet etti, bazıları da cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Davutoğlu, camii çıkışının ardından yemek yemek için bedesten çarşısındaki bir lokantaya yürüyerek geçti. Davutoğlu'na Ak Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Kaleli, Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı da eşlik etti. Yol güzergahında vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Davutoğlu, bir çay ocağında Atiker Konyasporlu futbolcular Ali Çamdalı, Ali Turan ve Selim Ay ile karşılaştı.

FUTBOLCULARI TEBRİK ETTİ

Atiker Konyaspor'un, dün Sivasspor'u, 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesinden dolayı futbolcuları tebrik eden Davutoğlu, futbolculara, Türkiye kupasını almalarını ve final sevinci yaşatmaları istedi. Davutoğlu, futbolcularla sohbet ederken teknik direktör Aykut Kocaman'ın, sezon sonu ayrılıp ayrılmayacağı konusuna değinildi ve takımı bırakmaması için desteğe ihtiyaç olunduğu söyledi. Davutoğlu da 'Konuşalım o zaman' diyerek Aykut Kocaman'ın iyi bir teknik direktör olduğuna değindi. Davutoğlu, daha sonra futbolcuları yemek yemeğe davet etti.Yemeğin ardından Davutoğlu, merkez Meram İlçesi'ndeki konutuna geçti.