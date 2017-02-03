Dede nüfusuna kayıt başına iş açtı

Diyarbakır'da yaşayan TIR şoförü Ramazan Pekdoğan, 1955 yılında doğmasına rağmen, ailesi tarafından babası asker kaçağı olduğu için nüfusa, kardeşi ile birlikte dedesi Hasan Pekdoğan'ın çocuğu ve doğum yılı da 1948 olarak kaydettirildi. Kendisine doğum tarihi kısmında ise 00.00.1948 yazılı nüfus cüzdanı verildi. Daha sonra halasının kızı Neriman ile evlenen ve 10 çocuğu olan Ramazan Pekdoğan, uzun yıllar Türkiye, İran, Türkmenistan ve Tacikistan arasında TIR şoförlüğü yaptı.

NÜFUS CÜZDANINDA AY VE GÜN YOK

Bilgisayarların olmadığı dönemlerde kimliğindeki doğum hanesinde gün ve ay yerine yazılan 00.00 sorun olmayan ve genelde doğum yılı olarak 1948 kayıtlara geçen Pekdoğan, bir gün Türkmenistan'da 00.00 yüzünden sorun yaşadı. Türkmenistan gümrüğündeki görevli, kimliğinde doğum günü hanesinde gün ve ay olmayan Pekdoğan'ı Türkmenistan'a almayarak İran'a geri gönderdi. İran'a gelip yeniden evrakları hazırlayan Ramazan Pekdoğan bir daha giriş yaptığı Türkmenistan'daki görevliye, "Ben yıl başı doğduğum için gün ve ay sıfırlanıyor o nedenle doğum günüme sıfır yazılmış" diyerek sorunu aştı.

"KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİREMEYİZ, YEĞENİN İLE EVLİSİN"

Doğum günü hanesinde 00.00.1948 yazan kimliğini yaklaşık 50 yıl taşıyan Ramazan Pekdoğan, 2004 yılında da gittiği Nüfus Müdürlüğünde değiştirdiği kimliğinde doğum tarihi yerine yine 00.00.1948 yazıldı. Bilgisayarların resmi kurumlarda ve bankalarda kullanılmaya başlanması ile kimliğindeki doğum günün nedeniyle sıkıntı yaşamaya başlayan Ramazan Pekdoğan, 2013 yılında Diyarbakır Nüfus Müdürlüğüne giderek kimliğini değiştirmek ve doğum günü kısmına bir ay ve gün yazılmasını istedi.

Kayıtları inceleyen görevliler, Pekdoğan'a resmi kayıtlara göre dedesinin adına kayıtlı olduğundan halasının kızı değil, yeğene ile evliymiş gibi göründüğünü ve öncelikle evliliğinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Pekdoğan yaşanan durum karşısında şok olurken, görevliler, durumu nüfusa kayıtlı olduğu Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bildirince, Başsavcılık, evliliğin iptali davası açtı.

MİRASTAN VAZGEÇTİ, EVLİLİĞİNİ KURTARDI

Kimliğinde dedesinin adına kayıtlı olması ve doğum günü hanesine 00.00 yazılması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Ramazan Pekdoğan, bir avukat ile görüşerek Diyarbakır 2'nci Asliye Hukuk mahkemesine, 'Nüfusta ana-baba adının düzeltilmesi ve değiştirilmesi' istemiyle dava açtı. Pekdoğan mahkemede, nüfus kayıtlarında Hasan ve Ayşe'den doğma olarak gösterildiğini, yine nüfus kayıtlarına göre kardeşi Fahriye'nin kızı yani yeğeni Neriman ile evli olduğunu belirterek, "Ancak, nüfus kaydında babam ve annem olarak görülen şahıslar, aslında dedem ve babaannemdir. Babamın ismi nüfus kayıtlarında gözükmeyen Bekir, annemin ise yine nüfus kayıtlarında gözükmeyen Sabriye'dir. Hakkımda Lice Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarı üzerine evliliğimin iptali davası açıldı. İş bu nedenle bu davayı açmak zorunda kaldım. Nüfustaki anne ve baba adının düzeltilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme, nüfus kaydının düzeltilerek anne ve baba isminin değiştirilmesine karar verdi. Bu karardan sonra yeni kimlik verilen Pekdoğan'ın doğum tarihi kısmına ise yasa gereği 1 Temmuz 1948 yazıldı. Karar ile birlikte Pekdoğan'ın evliliğin iptali davası düşerken, nüfus kaydında babası olarak görünen dedesinin mirasından da yasal olarak vazgeçmiş sayıldı.

Diyarbakır'da İsmail Çeçen'ın TIR sürücülerinin yaşamını konu alan, 'Karazlı' belgeseline de hayatı işlenen Ramazan Pekdoğan, dedesinin adına nüfusa kayıt edilmesi, doğum tarihinin ay ve gün olarak yazılmaması ve nüfusa büyük olarak kaydedilmesi nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini söyledi. Babası Bekir Pekdoğan asker kaçağı olduğundan kardeşi Bayram Pekdoğan ile birlikte nüfusta dedesi Hasan Pekdoğan'ın üzerine kayıt edildiklerini söyleyen TIR şoförü Ramazan Pekdoğan, "Bilgisayarların olmadığı, resmi işlemlerde doğum tarihi değil, yılın önemli olduğu ilk dönemlerde bir sorun çıkmadı. Ancak daha sonra bilgisayar işlemlerinin devreye girmesi ile bankadan para çekme, havale gönderme ve alma konusunda ciddi sıkıntılar çektim. Gümrük kapılarında hep ehliyet numaramı verdiğimden sorun çıkmıyordu. Ancak, kimliği değiştirmeye gittiğimde resmi kayıtlara göre mümkün olmayan yeğenim ile evli olduğumdan önce boşanma davası açmam istendi. Mahkemede açtığım dava nedeniyle bu sorundan kurtuldum ama büyük sıkıntılar çektim" dedi.

Vatandaşlardan çocuklarını kendi adlarına kayıt etmelerini ve yaşlarını da doğru yazmalarını isteyen Pekdoğan, "Nüfusta yaşım 7 yaş büyük gösterildiği için TIR şoförlüğünü 7 yıl erken bırakmak zorunda kaldım. Şimdi benim 5 oğlum da benim mesleğim olan TIR şoförlüğü yapıyor. Bir yanlış nedeniyle çektiğim sıkıntıların başkaları tarafından çekilmesini istemiyorum" diye konuştu.

Ferit ASLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)