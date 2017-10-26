Demirtaş mahkemeye bağlanmadı, reddetti !

Başka bir davadan dolayı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davaya, SEGBİS'in adil yargılanma hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle, duruşmaya fiziki olarak katılmak isteğini yineleyerek bağlanmadı. Duruşma, ertelendi.

Selahattin Demirtaş, bir sonraki duruşmada mahkemede hazır bulunarak savunmasını verecek

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı. Mahkeme, Demirtaş'ın avukatlarının yasama dokunulmazlığı kapsamında davanın derhal beraat, düşme ve durma taleplerinin reddetti. Sanık Demirtaş'ın gelecek duruşmada savunmasının alınması için mahkemede hazır edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya “Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen sanık Selahattin Demirtaş katılmadı. Tarafları duruşmada avukatları temsil etti. Demirtaş'ın avukatı Bilal Kalkan müvekkilinin savunmasını duruşmada vermek istediğini buna ilişkin de 15 sayfalık dilekçesini mahkemeye gönderdiğini söyledi. Avukat Kalkan, “Müvekkilimizin suçlamaya konu edilen konuşmaları ile Anayasa'nın 83/1. Maddesine göre yasama sorumsuzluğu bağlamında konuşmalar mevcuttur. Müvekkilimizin sorgusu yapılmadan Anayasa'nın 83/1 maddesine göre (yasama dokunulmazlığı) dava şartları oluşmadığından öncelikle davanın düşürülmesine, mahkeme aksi kanaatteyse esasa ilişkin derhal beraat kararı verilmesini istiyoruz" dedi.

DÜŞME KARARINI MAHKEMEYE SUNDU

Demirtaş'ın aynı konuşmasının 3 ayrı suçlamaya konu edildiğini ifade eden Avukat Kalkan, Demirtaş'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada düşme kararı verildiğini söyledi. Bu kararı mahkemeye sunan Avukat Kalkan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da yine aynı konuşma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATI: ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da “Şikayetimiz devam etmektedir. Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin düşme kararı verilen dosyasında taraf değiliz. O dosyayı inceleyip beyanda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

DEMİRTAŞ'IN GELECEK DURUŞMADA MAHKEMEDE SAVUNMASI ALINACAK

Derhal beraat, düşme ve durma taleplerinin reddine karar veren mahkeme Demirtaş'ın gelecek duruşmada mahkemede hazır bulundurularak savunmasının alınmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtilmişti. Demirtaş'ın “Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.