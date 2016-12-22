Demirtaş'ı eşi ve çocukları ziyaret etti

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak ve çocukları Delal ile Dilda cezaevinde ziyaret etti. Cezaevine iki araçla gelen Demirtaş ailesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaklaşık 1 saat görüştü. Görüşün ardından açıklama yapmayan Başak Demirtaş, geldiği araçla cezaevinden ayrıldı.Barış Bloku'nü üye 5 kişilik bir grup da bugün Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ı ziyaret etmek için cezaevine önüne geldi. Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınan cezaevi önünde gruptan sadece avukatlar İbrahim Sinemillioğlu ve Ayşe Başar'ın içeri girmesine izin verildi. Yaklaşık 2 saat cezaevinde Demirtaş ve Zeydan ile görüşen avukatlar, Demirtaş ve Zeydan'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Avukat İbrahim Sinemillioğlu, "Selahattin bey dışarıdaki herkese selamları var. Türkiye'de anti demokratik uygulamaların geriletilmesi amacıyla yapılması gereken tek şeyin umutların canlı tutulması, umutların yitirilmemesi olduğunu, Barış Bloku gibi kurumlarının çalışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Morali çok yerinde sağlığı yerinde. Bir olumsuzluk var. Görüşmelerimiz kayıt altında alında, başımızda bir personel durdu. Avukat olmamıza rağmen, bu durumu kendi mesleğim adına protesto ediyorum" dedi.

İbrahim Sinemillioğlu ve Ayşe Başar'ın yanı sıra heyette yer alan Ayşe Erzan, Burak Özgüner ve Bahadır Altan, cezaevi önünde fotoğraf çektirdikten sonra şehirden ayrıldı.