Deniz Baykal'ın sağlık durumumda son gelişme

"Tehlike sürüyor. Bilinci kapalı. Hayati bulguları kontrol altında. Beyin fonksiyonları dünle aynı.

Daha önce bir kötüye gidiş vardı ama dün ile bugün arasında bir kötüye gidiş yok.

Bizi küçük de olsa umutlandıracak bulgular var.

Beyin ölümüne ilişkin spekülatif haberler çıkıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok.

UYANDIRMA İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK

İlgili hocalarımızın işlemi sırasında uyandırma işlemi yapılıyor. İşlem sonrasında tekrar uyutuluyor.

Yeni bir operasyon söz konusu değil.

Ateşi oldukça düştü. Enfeksiyon bulguları yine ilgili hekimlerce takip ediliyor. O da yüz güldürücü durumda. Şu an için konuşuyorum bunları. Tıpta her an her şey olabilir."