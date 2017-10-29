Magazin Haberleri Deniz Seki'den flaş açıklama; bitti

Deniz Seki'den flaş açıklama; bitti

Bir ayrılıp bir barışan Deniz Seki’yle nişanlısı Faruk Salman’ın ilişkisi dün bir kez daha bitti.

Deniz Sekiden flaş açıklama; bitti
29 Ekim 2017 Pazar 08:49 tarihinde eklendi.

Seki’nin, perşembe günü nişanlısıyla ilgili magazincilerin sorularına kaçamak yanıt vermesi üzerine Salman dün, ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı: “Aramızda yaşanan bazı tamiri olmayan olaylardan dolayı ben hem kafamda hem de kalbimde her şeyi bitirdim. Bu ilişkide en çok sabreden ve emek veren taraf bendim. Maalesef bu kadar emeğim boşaymış. Bu nedenle ayrılma kararı aldım. Umreye gidiyormuş, kendisine tüm haklarımı helal ediyorum, Allah yolunu da bahtını da açık etsin.”

 

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