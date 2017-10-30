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Deniz ulaşımına fırtına engeli

MARMARA denizindeki lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

Deniz ulaşımına fırtına engeli
30 Ekim 2017 Pazartesi 19:24 tarihinde eklendi.
MARMARA denizindeki lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.
 
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama, "18:15 Bostancı-Karaköy ve karşılığı olan 19:05 Karaköy-Bostancı seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.  Ayrıca Saat 18:30 Beşiktaş-Adalar seferinin de iptal edildiği kaydedildi.
 
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise iptal edilen seferlerini şöyle açıkladı;
 
16:45 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
 
11:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 
18:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
 
18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
 
18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
 
19:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
19:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
19:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 
20:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
20:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü