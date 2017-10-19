Derbi Öncesi Hesaplar Tuttu

Süper Lig’de sekizinci hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor’u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray’da yüzler gülüyor. Sekiz hafta sonunda ligde topladığı 22 puanla en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede yer alan sarı kırmızılı takımda hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi teknik direktör Igor Tudor’un oynanan son 4 lig maçında toplanan 12 puandan çok memnun olduğu belirtiliyor.



Atiker Konyaspor maçı öncesi ligde önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine göndermede bulunarak oyuncularından her ne olursa olsun bu maça kadar ligde puan kaybı yaşamamalarını isteyen Hırvat teknik adam Konya deplasmanında elde edilen 3 puan sonrası oyuncularını kutladı.



Konyaspor karşısında sahada gösterilen oyundan memnun olduğunu belirten Igor Tudor oyuncularıyla yaptığı konuşmada Fenerbahçe derbisinde de aynı ciddiyeti göstermeleri gerektiğini anlattı. Ligin önümüzdeki haftalarında takımın zorlu bir fikstüre gireceğini belirten başarılı teknik adam bu periyotta oyuncularından maçlara daha iyi konsantre olarak daha az hata ile oynamalarını istedi. Sarı kırmızılı takım ligde Antalyaspor beraberliğinin ardından Kasımpaşa, Bursaspor, Karabük ve son olarak Atiker Konyaspor’u mağlup etmişti.



Önümüzdeki hafta Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başlayan Galatasaray’da Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Teknik direktör Igor Tudor antrenmanın büyük bölümünde oyuncularına topa sahip olma çalıştırması yaptırdı. Sakatlığı nedeniyle Bursaspor maçından bu yana kadroda yer alamayan Tolga Ciğerci’nin takımla çalışmalara hafta içinde başlaması bekleniyor. Tolga’nın antrenmanlarda göstereceği performansa göre Hırvat teknik adamın başarılı oyuncuyu Fenerbahçe karşılaşmasında oynatıp oynatmayacağına karar vermesi bekleniyor.



Galatasaray takımında ligde oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Tolga Ciğerci dışında eksik bulunmazken sarı kırmızlı takımda yönetimin derbi mücadelesinde elde edilecek galibiyete özel prim vereceği bildirildi. Süper lig ile ilgili en güncel haberleri ve en yüksek oranları tempobet ve trbet sitelerinde bulabilir en yüksek kazançları elde edebilirsiniz.