Spor Haberleri Derbinin hakemi belli oldu

Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Fırat Aydınus yönetecek

Derbinin hakemi belli oldu
20 Nisan 2017 Perşembe 14:14 tarihinde eklendi.
SPOR Toto Süper Lig'in 28'inci haftasındaki karşalaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
 
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçı Fırat Aydınus yönetecek.
 
YARIN:
 
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
 
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
 
22 NİSAN CUMARTESİ:
 
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
 
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
 
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya
 
23 NİSAN PAZAR:
 
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar
 
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
 
24 NİSAN PAZARTESİ:
 
20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler