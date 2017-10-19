Spor Haberleri Derbinin hakemi belli oldu!

Derbinin hakemi belli oldu!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Derbinin hakemi belli oldu!
19 Ekim 2017 Perşembe 12:49 tarihinde eklendi.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
 
Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.
 
Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:
 
20 EKİM CUMA
 
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
 
20.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
 
21 EKİM CUMARTESİ
 
14.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya 
 
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa 
 
19.30: Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
 
22 EKİM PAZAR
 
14:00 Demir Grup Sivasspor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 
 
16:30    Kayserispor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık 
 
19:30 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır 
 
23 EKİM PAZARTESİ
 
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan