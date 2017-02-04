Dev maç için tedbirler açıklandı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Vodafone Arena'da izlemek için bilet alan taraftarların stada geliş şekli açıklandı. 5 Şubat Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde 15.30'dan itibaren toplanacak olan Fenerbahçeli taraftarlar, kontrol noktalarından geçtikten sonra ve elektronik biletleri kontrol edildikten sonra otobüslere bindirilerek toplu olarak polis eşliğinde Vodafone Arena'ya getirilecekler.

Alınan tedbirler ve kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

-Karşılaşmada misafir takım taraftarlarına ayrılan biletler, İl Güvenlik Kurulu kararlarınca kulübümüz tarafından dağıtılmış olup, dağıtım işlemi taraftarlarımızın kulübümüze yaptıkları yazılı başvuru sırasına göre gerçekleşmiş ve taraftarlarımıza ayrılan tüm biletler tükendiğinden bugünden itibaren başvuru kabul edilmemektedir.

Karşılaşmaya yönelik İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

-Müsabaka günü taraftarlarımıza, Vodafone Arena Stadı'nda tek geçişlik pass kart dağıtımı kesinlikle yapılmayacaktır. Taraftarlarımızın, daimi ve tek geçişlik kartlarını, stadımızın yanında bulunan Passolig gişelerinden temin etmeleri gerekmektedir. (Kenan Evren Lisesi bahçesi ve Şefik Bey Sokakta kurulacak olan gişeler)

-Taraftarlarımız, Passolig kartlarına yükledikleri biletleri, başka bir Passolig kartına transfer edemeyecek, Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarlar otobüslere alınmayacaktır.

-Müsabakaya katılım gösterecek olan taraftarlarımızın, maç günü saat 15:30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde hazır olmaları gerekmektedir. Taraftarlarımızın bu noktada bilet kontrolleri ve üst aramaları yapılacak ve kulübümüz tarafından organize edilen otobüslerle toplu olarak Vodafone Arena'ya hareket edilecektir.

-Saat 15:00 itibariyle Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak ışıklar mevkiinden Yoğurtçu Parkı'na kadar araç trafiğine kapatılacak ve güvenlik noktaları kurulacaktır.

-Taraftarlarımız için organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını derhal tespit edecek ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır.

-Konuyla ilgili Vodafone Arena Stadı'nda takımımızı destekleyecek olan taraftarlarımızdan hassasiyet bekliyor, Fenerbahçe taraftarına yakışır bir tutum sergilemelerini ve 90 dakika boyunca takımımızı var gücüyle desteklemelerini rica ediyoruz.