Dev projenin açılış tarihini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Küçük Çamlıca'daki verici kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yıldırım incelemelerin ardından kameraların karşısına geçti.

Başbakan Yıldırım, "İstanbul Küçük Çamlıca televizyon kulesi gördüğünüz gibi arkamızda yükselmeye devam ediyor. Bu gördüğünüz kule bu hale kolaylıkla gelmedi. Yerin altında 21 metre derinliğe kadar temel kazısı yapıldı ve beton temel yapıldı. Beton kule yüksekliği 220 metre 50 santimetre. Onun üzerine bir de 145 metre çelik anten var" dedi.

"4,5 MİLYON ZİYARETÇİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Başbakan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibariyle 220,5 metrenin 153 metresini tamamlamış vaziyetteyiz. Geriye 67,5 metre var. 1 ay gibi bir sürede tamamlanmış olacak. 33 ve 34. katlarda seyir terası var. İstanbullular veya İstanbul'a dışarıdan gelen ziyaretçiler bu seyir teraslarında İstanbul'un her tarafını izleme imkanı bulacaklar. 39 ve 40. katlarda da restoran, yiyecek içecek kısımları var. Bu kule yıllık yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Böyle bir planlama var."