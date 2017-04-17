Devler Ligi'nde rövanş haftası

Çeyrek final rövanşlarında, yarın Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern Münih, 19 Nisan Çarşamba günü ise Monaco-Borussia Dortmund ve Barcelona-Juventus karşılaşmaları oynanacak.

17 Nisan 2017 Pazartesi 11:16 tarihinde eklendi.