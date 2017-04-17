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Devler Ligi'nde rövanş haftası

Çeyrek final rövanşlarında, yarın Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern Münih, 19 Nisan Çarşamba günü ise Monaco-Borussia Dortmund ve Barcelona-Juventus karşılaşmaları oynanacak.

Devler Liginde rövanş haftası
17 Nisan 2017 Pazartesi 11:16 tarihinde eklendi.
Çeyrek final rövanşlarında, yarın Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern Münih, 19 Nisan Çarşamba günü ise Monaco-Borussia Dortmund ve Barcelona-Juventus karşılaşmaları oynanacak.
 
21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
 
18 Nisan Salı: 
 
Leicester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)
 
Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (2-1)
 
19 Nisan Çarşamba:
 
Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)
 
Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)
 
Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.