CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger seçim sonuçlarına ilişkin, "Şu anda devlet eliyle bir 'Evet' operasyonu yapılıyor. Bu tamamen bir devlet kıyımıdır. Halk iradesine karşı bir devlet kıyımıdır. Bu seçim daha bitmedi. Oy hırsızlığının zemini yapılıyor. Bizim gözümüzde şu anda 2 buçuk milyon sıkıntılı oy var. Bu tamamen geçersizdir. Tüm örgütlerimiz sandıklara itiraz ediyorlar. Şekil şartının dışında içeriği de itiraz edeceğimiz şu anda yüzde 37'ye yakın sandık var neredeyse. Şekil şartıyla birlikte yüzde 60'ı bulacak YSK'da devletin güdümünde olduğu için kendine göre kendi devletininkini legalize etmeye çalışıyor yargısal olarak. 45 dakika boyunca YSK, CHP'ye veri aktaramadı. Niye aktarmadığını araştırıyoruz. Bizim sistemimiz ayaktayken YSK'nın sistemi çöktü. Şekil şartında Güneydoğu'da yüzde 50'de problem var. Oy hırsızlığının zemini yapılıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger seçim sonuçlarına ilişkin şu ifadleri kullandı: "Tam bir manipülasyon. Şu anda 2 buçuk milyon oya itiraz ediyoruz zaten. Sandıkların neredeyse yüzde 60'nda sıkıntı var. Bu tamamen bir devlet kıyımıdır. Halk iradesine karşı bir devlet kıyımıdır. Bu seçim daha bitmedi. İlçe seçimde, sandık başlarında bulunan arkadaşlar hiçbir yeri terk etmeyin. Eninde sonunda bu savaşı kazanacağız. İtiraz edeceğimiz en önemli konulardan bir tanesi 1 milyona yakın geçersiz oy varken 1 buçuk milyona yakın geçersiz sayılması gereken oy, YSK tarafından onaylanmıştır. Kolluk kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ile bütün müşahitlerimiz engellenmiştir.

ŞU ANDA DEVLET ELİYLE BİR 'EVET' OPERASYONU YAPILIYOR

Güneydoğu'da, Kürt siyasal harekâtının müşahitleri dışarıya çıkartılmıştır. Şu anda devlet eliyle bir 'Evet' operasyonu yapılıyor. Bu seçim daha bitmedi hiçbir arkadaşımız son rakamlar girene kadar görev yerlerini terk etmesin. Sabaha kadar buradayız. Eninde sonunda hakkımız alacağzı. Milelt kazanacak. Kendini devlet zannedenler kaybedecek. İstedikleri kadar balkon konuşiması yapsınlar.

TÜM ÖRGÜTLERİMİZ SANDIKLARA İTİRAZ EDİYORLAR

Bu tamamen geçersizdir. Tüm örgütlerimiz sandıklara itiraz ediyorlar. Bu saatten sonra zaten meşrutiyeti tartışılır. Hiçbir arkadaşımız YSK'dan sonuçları alana kadar oraları terk etmesin. Avukatlarımız terk etmesin. Şimdiden 'Hayırlı' olsun diyorum.

HUKUKÇULAR, HAKİMLER MANİPÜLASYON YAPIYOR ŞU ANDA

Şekil şartları yani oy kullanma noktasında sandıkların arkalarındaki damgasız oyların kullanılması, muhtarların yaptıkları operasyonlar, sandıkların kullandıkları odalara girişleri, çıkışları bunun yanı sıra YSK'nın aldığı evet mühürlü damgalar dahil olmak üzere, tercih yazılacak yere 'Evet' mührü vermiş İlçe Seçim Kurulları başkanları bunu yapan hukukçular, hakimler manipülasyon yapıyor şu anda.

ŞEKİL ŞARTIYLA BİRLİKTE YÜZDE 60'I BULACAK İTİRAZLARIMIZ

Şekil şartının dışında içeriği de itiraz edeceğimiz şu anda yüzde 37'ye yakın sandık var neredeyse. Şekil şartıyla birlikte yüzde 60'ı bulacak bizim gözümüzde. İhlalleri tek tek not ettik.

2 BUÇUK MİLYON SIKINTILI OY VAR

YSK'da devletin güdümünde olduğu için kendine göre kendi devletininkini legalize etmeye çalışıyor yargısal olarak. YSK en büyük yargı organıdır. Seçim bitmedi. Kimse ilçe seçim kurullarından ayrılmasın. Bizim gözümüzde şu anda 2 buçuk milyon sıkıntılı oy var.

45 DAKİKA BOYUNCA YSK, CHP'YE VERİ AKTARAMADI SİSTEMİMİZ AYAKTAYKEN YSK'NIN SİSTEMİ ÇÖKTÜ

45 dakika boyunca YSK, CHP'ye veri aktaramadı. Niye aktarmadığını araştırıyoruz. Bizim sistemimiz ayaktayken YSK'nın sistemi çöktü. Bundan dolayı daha seçim bitmedi.

ŞEKİL ŞARTINDA GÜNEYDOĞU'DA YÜZDE 50'DE PROBLEM VAR OY HIRSIZLIĞININ ZEMİNİ YAPILIYOR

Şekil şartında Güneydoğu'da yüzde 50'de problem var. 'Hayır 'müşahitleri dışarıya çıkartılmış durumda. Tutanakların altındaki ıslak imzalarda problem var. Sayımlarda problem olduğunu düşünüyoruz. Oy hırsızlığının zemini yapılıyor. "