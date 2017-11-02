Dış ticaret açığı derinleşiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı idari kayıtlarından derlenen, resmi olmayan dış ticaret verilerine göre, dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18.24 artışla 35 milyar 248 milyon dolara, dış ticaret açığı ise, aynı dönemde yüzde 74.58 artışla 7.36 milyar dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Çarşamba günü açıklanan verilerine göre; Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 85 artışla 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi.

Bakanlık verilerine göre, Ekim ayı ihracatı, yüzde 8.96 artışla 13 milyar 943 milyon dolara, ithalat ise yüzde 25.22 artışla 21 milyar 304 milyon dolara çıktı ve aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75.2'den yüzde 65.4’e düştü.

Veriler son 12 ayı kapsayacak şekilde incelendiğinde, ihracat öncek yıla göre yüzde 10.1’lik artışla 154 milyar 643 milyon, ithalat ise yüzde 14.4’lük artışla 225 milyar 610 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi öyüzde 12.6’lık artışla 380 milyar 253 milyon dolar olurken, dış ticaret açığı yüzde 24.8’lik bir artışla 70 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde ithalatın ihracatı karşılama oranı ise yüzde 68.5 olarak hesaplandı.

Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde,

- Ham madde (ara mallar) grubunda altı milyar 271 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu grubu

- 6 milyar 54 milyon dolarlık ihracatla "tüketim malları"

- 1 milyar 570 milyon dolarla yatırım malları grupları izledi.

Aynı dönem için ithalat incelendiğinde,

- 15 milyar 424 milyon dolarla en çok ithalat yapılan grup hm madde (ara mallar) olurken,

- 3 milyar 122 milyon dolarlarla yatırım (sermaye) malları

- 2 milyar 748 milyon dolarla tüketim malları grupları izledi.

En fazla ithalat yapılan mallar;

- 3 milyar 331 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler olurken,

- kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler 2 milyar 440 milyon dolarla ikinci

- elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları da 2 milyar 318 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

En fazla ihracatın yapıldığı ülkeler;

- 1 milyar 453 milyon dolarla Almanya,

- 891 milyon dolarla İngiltere

- 769 milyon dolarla ABD oldu.

En fazla ithalat yapılan ülke;

- 2 milyar 113 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti olurken, bu ülkeyi,

- 2 milyar 33 milyon dolarla Almanya

- 1 milyar 781 milyon dolarla Rusya izledi.

En çok tercih edilen ihracat taşıma şekli;

- 8 milyar 426 milyon dolarla deniz yolu olurken,

- 4 milyar 111 milyon dolarla kara yolu ikinci,

- 3 milyar 229 milyon dolarla hava yolu üçüncü sırada yer aldı.

Aynı dönemin ithalat taşıma şekillerine bakıldığında ise

- 13 milyar 972 milyon dolarla deniz yolu birinci,

- 3 milyar 648 milyon dolarla kara yolu ikinci

- 2 iki milyar 577 milyon dolarla hava yolu üçüncü sırada yer aldı.