Dış ticaret açığında kritik artış!

İthalatta yaşanan büyük artışa karşın, ihracat artışının düşük kalamsına bağlı olarak Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 85 artışla 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; ihracat Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 artarak 11 milyar 848 milyon dolara, ithalat ise yüzde 30.6 artarak 19 milyar 982 milyon dolara çıktı.

Böylece, dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 8 milyar 135 milyon dolara tırmanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 71.3'ten, yüzde 60'ın da altına çekilerek, yüzde 59.3'e düştü.