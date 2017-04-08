Dışişleri'nden İsveç'teki terör saldırısına kınama

Dışişleri Baknlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "İsveç'in başkenti Stokholm'de bugün (7 Nisan) meydana gelen terör saldırısı nedeniyle masum sivillerin hayatlarını kaybettikleri ve yaralandıkları büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, İsveç'in ve İsveç halkının acısını paylaşmaktadır. Terörle mücadelede küresel işbirliğinin önemini vurgulayarak, terörün her türlüsüne karşı uluslararası toplum, dost ve ortaklarımızla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi tekrarlıyoruz. "