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Diyarbakır'da Emniyetin altına tünel kazan terörist yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi’ndeki emniyet müdürlüğü ek binasına terör örgütü PKK tarafından tünel kazılarak 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının faillerinden biri yakalandı.

Diyarbakırda Emniyetin altına tünel kazan terörist yakalandı
16 Nisan 2017 Pazar 08:56 tarihinde eklendi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi’ndeki emniyet müdürlüğü ek binasına terör örgütü PKK tarafından tünel kazılarak 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının faillerinden biri yakalandı. Gazete Habertürk'tek Helin Şahin'in haberine göre, Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görgü tanıkları ile gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak, önceki gün Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir binanın etrafını sardı.