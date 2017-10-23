Diyarbakır’da uzman çavuşa silahlı saldırı

Merkez Yenişehir İlçesi Yaradanakul Caddesi’ndeki Filiz Apartmanı’ndaki evinden çıkan ve evinin önündeki aracının bagajına malzeme koyan Uzman Çavuş B.D., kimliği belirsiz bir kişinin arkasından düzenlediği silahlı saldırıya uğradı.



Sırt ve başından aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Çavuş B.D., ambulans ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra ara sokaklara kaçan saldırganın yakalanması için polis operasyon başlattı.