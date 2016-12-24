Diz çöküp evlenme teklif etti!

Burak Özçivit, iki yıldır birlikte olduğu Fahriye Evcen’in kendisi için organize ettiği yaş günü partisinde güzel oyuncuya evlenme teklif etti.

Yakışıklı oyuncu, 32’nci yaşını sevgilisi Fahriye Evcen’in organize ettiği sürpriz partiyle kutladı. Geceye, Burak Özçivit’in iki yıldır birlikte olduğu Evcen’e yaptığı romantik evlilik teklifi damga vurdu.

Yakın arkadaşları Murat Boz-Aslı Enver çiftinin de katıldığı 30 kişilik yaş günü partisinde Özçivit, bir anda sevgilisinin önünde diz çöktü.

Cebinden çıkardığı 90 bin TL’lik yüzüğü güzel oyuncuya uzatıp bağırarak “Benimle evlenir misin?” diyen yakışıklı oyuncunun teklifi karşısında Evcen adeta şoke oldu. Güzel oyuncu, kısa süreli şaşkınlığın ardından alkışlar arasında “Sonsuza kadar evet” diye haykırarak sevgilisinin boynuna sarıldı.

Özçivit’in evlilik teklifini önceden planladığı, partinin kendisine sürpriz olduğu öğrenildi.

Çıkışta mutlulukları yüzlerinden okunan ikiliden Özçivit, Evcen’e yöneltilen “Sevgilinize ne aldınız?” sorusuna araya girerek “Çok özel bir hediye” diye cevap verdi.

GAZETE HABERTÜRK