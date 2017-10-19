Doğumdan 4 Ay Sonra Kortlara Dönüyor

Geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olan eski dünya 1 numarası Serena Williams doğumundan sadece 4 ay sonra kortlara dönüyor. Şu ana kadar kazandığı 23 grand slam turnuvasıyla kadın tenisinin yaşayan efsaneleri arasına giren Amerikalı sporcu Avusturalya Açık’ta mücadele edecek.



Avusturalya Açık Tenis Turnuvası’nın direktörü Craig Tiley yaptığı açıklamada Serena Williams’ın turnuvaya katılacağını duyurdu.



Melbourne Olimpik Park’ta düzenlenen turnuvanın tanıtım etkinliğinde konuşan Craig Tiley Amerikalı yıldız tenisçi Serena Williams’ın unvanını korumak amacıyla 15-28 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avusturalya Açık Tenis Turnuvası’na katılacağını açıkladı.



Yıldız tenisçinin ailesi ile devamlı temas halinde olduklarını aktaran Avusturalya Açık direktörü hamileliğin ardından Serena Williams’ın antrenmanlara başladığını belirterek konuyla ilgili olarak “Serena 2018’de aramızda olacak. Onu burada ağırlamaktan ve en çok grand slam turnuvası kazanan kadın tenisçi olmak için mücadele edecek olmasından dolayı çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.



Kariyerinde 23 grand slam turnuvası kazanan eski dünya 1 numarası Serena Williams doğum yaptıktan sadece 4 ay sonra kortlara dönüş yapıyor. Avusturalya Açık Tenis Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaşması halinde kariyerinde 24. Grand slam şampiyonluğunu elde edecek tenisçi Avusturalyalı Margaret Court’un bu alandaki rekorunu egale etmiş olacak.



Son olarak geçtiğimiz yıl katıldığı Avusturalya Açık’ta finalde kardeşi Venus Williams’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Serena Williams geçen eylül ayında doğum yapmıştı.



Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan tenisçilerle irtibat halinde olduğunu vurgulayan Craig Tiley Stanislav Wawrinka, Kei Nishikori, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldız isimlerin turnuvada yeer alacağını açıkladı.



Turnuvanın tanıtım toplantısında önümüzdeki yıl Avusturalya Açık’ta dağıtılacak toplam para ödülünün %10 artarak 55 milyon Avusturalya dolarına yükseldiğini belirten Craig Tiley önmüzdeki yıl turnuvayı tek erkekler ve tek kadınlarda kazanan sporculara 4’er milyon Avusturalya doları ödül verileceğini belirtti. Tenis dünyasındaki tüm haberleri ve en yüksek oranları yabancı bahis siteleri arasında yer alan superbahis sitesinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.