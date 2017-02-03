Doktora 'antibiyotik yazmadın' diye saldırdı

BURSA'nın Yenişehir İlçesi'nde, muayene olmak için gittiği Devlet Hastanesi'nde, kendisine antibiyotik yazmadığını iddia ettiği Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Demir'i iterek yere düşürüp hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Davut A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yenişehir'de esnaf olan Davut A., rahatsızlanıca bugün muayene olmak için İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti. Kendisini muayene eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı, 37 yaşındaki uzman Dr. Seçil Demir'den yüksek dozda antibiyotik yazmasını istedi. Dr. Seçil Demir'in antibiyotik yazmak için bir durum olmadığını söylemesi üzerine Davut A. tepki gösterdi. Davut A., iddiaya göre hakaret ve küfrettiği Dr. Demir'i iterek yere düşürdü, masadaki evrakları dağıttı. Olaya müdahale etmek isteyen hastalara da hakaret eden Davut A., hastaneden ayrıldı.

Dr. Seçil Demir'in şikayeti üzerine polis, Davut A.'yı gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Davut A., cumhuriyet savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.