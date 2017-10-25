Doktorlarından iyi haber geldi: Deniz Bey bugün...

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın uyandırıldığını belirterek, "Deniz Bey yine yoğun bakım altında. Yaşamsal bulguları tümüyle normal, solunumu tümüyle kendisine ait. Kendi kendisine yeterli solunumu mevcut. Bilinci kapalı. Ancak bilincin açılmasına dönük umut verici gelişmeler olduğunu paylaşmak istiyoruz. Deniz Bey'in bulguları gün be gün daha olumlu. Hafifte olsa bizi umutlandıran bizi geleceğe daha umutlu bakmamız sağlayan sonuçları bize sunuyor. Bugün uyandırılmış durumda. Muayeneleri yapıldı. Dinlendirilme işlemine devam edilecek. Deniz Bey yine zaman zaman uyutma işlemine tabi tutulacak. Zaman zaman solunum desteği vereceğiz yine. Genel destek ve beyin koruma destek tedavileri devam edecek. Amacımız beyin korumayı en üst düzeyde sürdürebilmek" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"DERİN KOMADA OLMADIĞINI ÜZERİNE BASARAK SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Deniz Baykal'ın derin komada olmadığını vurgulayan İbiş, "Deniz bey yine yoğun bakım altında. Yaşamsal bulguları tümüyle normal, solunumu tümüyle kendisine ait. Kendi kendisine yeterli solunumu mevcut. Bilinci kapalı. Ancak bilincin açılmasına dönük umut verici gelişmeler olduğunu paylaşmak istiyoruz. Ağrılı uyaranlara cevabı, daha belirgin. Kol ve bacaklarda hafif hareketleri mevcut. Bunlar bizim için sevindirici ve umut verici bulgular. Derin komada olmadığını üzerine basarak söylemek istiyorum. Hatta komadan çıkış belirtileri bulgularının verdiğini paylaşmak istiyorum" dedi.

"AMACIMIZ BEYİN KORUMAYI EN ÜST DÜZEYDE SÜRDÜREBİLMEK"

Deniz Baykal'a bundan sonraki süreçte uygulanacak tedavi konusunda bilgi veren İbiş, "Bundan sonraki yoğun bakım içerisindeki süreç, zaman alacak. Günler, haftalar alacaktır. Herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde kanama, pıhtı enfeksiyon bu iyileşme sürecinin önümüzdeki günlerde, haftalarda daha iyi noktaya ulaşacağını bekliyor ve umuyoruz. Yine de sabırlı olmamız gerektiğini süreci sabırla beklememiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Deniz Bey yine zaman zaman uyutma işlemine tabi tutulacak. Zaman zaman solunum desteği vereceğiz yine. Genel destek ve beyin koruma destek tedavileri devam edecek. Amacımız beyin korumayı en üst düzeyde sürdürebilmek" diye konuştu.

"DENİZ BEY BUGÜN UYANDIRILMIŞ DURUMDA"

Deniz Baykal'ın bugün uyandırıldığını belirten İbiş, "İyi yolda olduğumuzu söylemek istiyorum. Deniz Bey'in bulguları gün be gün daha olumlu. Hafifte olsa bizi umutlandıran bizi geleceğe daha umutlu bakmamız sağlayan sonuçları bize sunuyor. Bir sonraki açıklamamızı Cuma akşamı yapacağız. Umarım o gün çok daha güzel bulguları sizlerle paylaşırız. Bugün uyandırılmış durumda. Muayeneleri yapıldı. Dinlendirilme işlemine devam edilecek" dedi.