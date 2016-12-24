Doktorun okçuları madalyaya doymuyor

MUĞLA'da, Dr. Ejder Sözen'in çalıştırdığı Yatağanspor Okçuluk Takımı sporcuları, Samsun'da gerçekleştirilen Salon Federasyon Kupası mücadelesinde önemli dereceler elde etti. Gümüş ve bronz madalyanın yanı sıra Songül Lök'ün sıralamada attığı 573 toplam puan, Makaralı Yay Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde yeni salon Türkiye rekoru oldu.

Dr, Ejder Sözen, 2007 yılında okçuluk sporuyla tanıştı. Muğla'da 3 yıl bu sporla uğraşan Dr. Sözen, aile hekimi olarak 2010 yılında Yatağan İlçesi'ne 18 kilometre uzaklıktaki 1800 nüfuslu kırsal Bencik Mahallesi'ne atandı. Dr. Sözen, 3 No'lu Bencik Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaptığı dönemde, bir süre uzak kaldığı bu sporu çocuklara da sevdirmek için kolları sıvadı. 167 öğrencinin eğitim gördüğü Bencik Ortaokulu'ndan, aralarında kimsesiz ve ailesinin maddi durumu iyi olmayanların da bulunduğu yaşları 11-14 arasında değişen 16 öğrenciyi seçen Dr. Sözen, mahalledeki eski tütün deposu ve sağlık ocağının bahçesinde okçuluk eğitimi vermeye başladı. 4 yıl boyunca haftanın 7 günü eğitim alan öğrenciler, attıklarını vurur oldu. Olanaksızlıklar içinde 6 yıldır çalışan öğrenciler, Yatağanspor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak katıldıkları 15 karşılaşmada bugüne kadar 71 madalya kazanıp, 19 Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Bencikli öğrenciler, son olarak geçen 8-11 Aralık'ta Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye Okçuluk Federasyonu Salon Federasyon Kupası'na katıldı. Tekkeköy TÜYAP Fuar Merkezi'nde 3 gün boyunca büyük mücadeleye sahne olan etkinlikte Yatağanspor Kulübü sporcularından Emircan Haney, Makaralı Yay Genç Erkekler Kategorisi'nde gümüş madalya, Sena Kömür, Songül Lök, Tuğba Çaylı'dan oluşan Makaralı Yay Genç Bayan Takımı ise bronz madalya elde etti. Songül Lök'ün sıralamada attığı 573 toplam puan, Makaralı Yay Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde yeni salon Türkiye rekoru oldu. Emircan Haney, Cem Ersoy, Sena Kömür, Songül Lök ve Tuğba Çaylı ise seçme puanı toplayarak bir ay sonra yine Samsun'da yapılacak olan Milli Takım seçmelere katılmaya hak kazandı.

Okçuluk sporunun öğrencilere sevdirip, başarının yakalanmasını sağlayan Dr. Ejder Sözen, bunda imkansızlık ve içinde bulundukları şartları asla bahane olarak kabul etmemelerinin ve çok çalışmalarının rolünün büyük olduğunu söyledi. Sözen, "Bu yola çıktığımızda kendime ait bir yay ve 6 okumuz vardı. Bir yıl boyunca 6 çocuğumuzla bu şekilde çalıştık. Ulusal düzeyde sponsorluk temin edebilirsek, iki yıl içerisinde birçok sporcumuzu önce Milli Takım'a göndermemiz, ardından da Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlarda başarı sağlamamız hayal değil. Evlatlarımız, bunu başarabilecek yetenekte olduklarının kanıtladılar" diye konuştu.