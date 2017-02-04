Dolar fena yaptı

Euro, 10 ocaktan bugüne en düşük değeri görerek 4 liranın altına indi. Enflasyon rakamı açıklamasının ardından hafif bir yükselme gösteren dolar ve euro düşüşe geçti.

Uluslararası piyasalarda dolar, Amerika’daki gelişmeleri nedeniyle değer kaybına uğradı. Değer kaybı, sabah saatlerinde 3.95’e yaklaşan doların TL karşısında da değer kaybına yol açtı. Dolar saat 17.00 itibariyle 3.7029 liradan işlem gördü.

Euro da Aralık ayında Avrupa’daki perakende satışların düşmesi nedeniyle uğradığı değer kaybıyla Türk lirası karşısında 10 Ocak’tan bu yana ilk kez 4 liranın altında işlem gördü. Euro, saat 17.00 itibariyle 3.9819 liradan işlem gördü.