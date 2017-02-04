Ekonomi Haberleri Dolar fena yaptı

Dolar fena yaptı

Dolar fiyatları beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 3.70 seviyesinin altını görürken, euro fiyatları uzun bir aradan sonra 4 liranın altına geriledi. Borsa İstanbul ise 88 bin puanın üzerine çıktı.

Dolar fena yaptı
03 Şubat 2017 Cuma 17:26 tarihinde eklendi.
Euro, 10 ocaktan bugüne en düşük değeri görerek 4 liranın altına indi. Enflasyon rakamı açıklamasının ardından hafif bir yükselme gösteren dolar ve euro düşüşe geçti.
 
Uluslararası piyasalarda dolar, Amerika’daki gelişmeleri nedeniyle değer kaybına uğradı. Değer kaybı, sabah saatlerinde 3.95’e yaklaşan doların TL karşısında da değer kaybına yol açtı. Dolar saat 17.00 itibariyle 3.7029 liradan işlem gördü.
 
Euro da Aralık ayında Avrupa’daki perakende satışların düşmesi nedeniyle uğradığı değer kaybıyla Türk lirası karşısında 10 Ocak’tan bu yana ilk kez 4 liranın altında işlem gördü. Euro, saat 17.00 itibariyle 3.9819 liradan işlem gördü.