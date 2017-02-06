Dolar ne kadar?

ABD'de faiz artışının Haziran ayına kalabileceğine ilişkin beklentilerle dolar yeni haftaya düşüşle başladı.

Merkez Bankası’nın müdahalesiyle geçen hafta yükselişi duran ve 380 lira düzeylerinden 3.70 lira sınırına kadar gerileyen dolar, yeni güne 3.6873 liradan, euro da 3.9746 liradan işlem başladı.

ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın, işsizliğin beklentilerin hafif üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında yapması beklenen faiz artışını Haziran'a çekebileceği olasılığı arttı.

Fed'den faiz artışına ilişkin beklentinin üç ay ertelenmesi, euronun 1.0788 ile 1.08 dolara kadar yükselmesine neden oldu. Dolar, euro dışındaki sert paralar karşısında da gerileyince, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasa para birimlerine göre de değer yitirdi.