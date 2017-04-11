Dolar ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, faizleri kademeli olarak artırma planının yolunda olduğuna ilişkin açıklamasıyla dolar küresel piyasalarda değer kazandı.

Euro 1.06 doların da altınre inerken, dün iç piyasanın kapanış saatlerinde 3.7242 lira düzeylerinde olan dolar, yeni göne 3.73 lira sınırında başladı. Dolar 3.7280 - 3.7315 lira aralığında hareket ederken, euro da 3.94 - 3.95 lira aralığında işlem gördü.

Yellen dün Michigan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin mevcut düzeyini "sağlıklı" diye nitelendirdi ve işsizliğin yüzde 4.5 ile artık "tam istihdam" düzeyine gerilediğini vurguladı ve enflasyonda "yüzde 2.0" olan hedef düzeye doğru yükseldiğine dikkat çekti.

Fed'in bundan sonra ekonominin "kendisini dengede tutmasını" gözeteğinin de altını çizen Yellen, ekonomiye olan desteğin artık belirli sınırlar içinde olacağı sinyalini verdi.