Dolar yönünü yeniden yukarıya çevirdi!

Güne düşüşle 3.65 liranın altında başlayan dolar, saat 11.30 sonrasında yükselişe geçti. Önce 3.65 lirayı geçen dolar, 13.00 sıralarında 3.66 liranın üzerine çıktı. Saat 13.30 sıralarında 3.67 lira olan dolar saat 14.00’te 3. 6775 liradan işlem gördü. Euro da 3.90’ın altına inerek başladığı gün içinde saat 14.00’te 3.9175 liraya kadar değerlendi.

ABD para birimi yeni güne 3.65 liranın da altına inerek başladıktan bir süre sonra yeniden yükselmeye başladı ve öğle saatlerinde 3.6784 liraya kadar çıktı. Küresel piyasalarda 1.0675 dolara kadar yükselen euro da, dün akşam saatlerinde indiği 3.88 liradan yükselişe geçerek sabah saatlerinde 3.90 lirayı aştıktan sonra yükselişini sürdürdü ve 3.9181 liraya kadar çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal Gazetesi ile söyleşisinde, ülkesinin para birimi doların "çok güçlü olduğunu" söyledi ve bu nedenle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşük tutmasını yeğlediğini açıkladı.

Trump'ın bu açıklamalarının ardından dolar başta Japon yeni ve euro olmak üzere küresel düzeyde themen üm para birimleri karşısında son dönemlerin en düşük düzeylerine çekildi.