Dortmund saldırısıyla ilgili gözaltı

Soruşturmayı devralan Federal Savcılık Sözcüsü Frauke Köhler, soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili olarak iki kişinin evinde arama yapıldığını ve şüpheli görülen bir kişinin geçici olarak gözaltına alındığını söyledi.

Saldırının bir terör eylemi, dini motifli olma ihtimali bulunuyor

Saldırının bir terör eylemi olduğundan hareket ettiklerini belirten Köhler, saldırının dini motifli olma ihtimaline dikkat çekti. Olay yerinde bulunan mektupların uzmanlarca incelendiğini kaydeden Savcılık sözcüzü, basında yer alan Suriye’ye yönelik keşif yapan Tornado savaş uçakları ve Ramstein kentinde bulunan ABD üssünün kapatılmasına ilişkin taleplerin mektupta yer aldığı bilgisini doğruladı. Sözcü, saldırının dini motifli olma ihtimali olmasına karşın, bunu kesin olarak söylemek için henüz yeterli kanıt olmadığına da işaret etti.

Frauke Köhler, saldırıya ilişkin anti faşist gruplar tarafından internet üzerinden yapılan açıklamanın ise, çelişkilerle dolu olduğunu söyledi.

Metal parçalarla güçlendirilmiş

Borussia Dortmund’un takım otobüsünü hedef alan bombaların metal parçalarla güçlendirilmiş olduğu bilgisini de paylaşan Sözcü Köhler, 100 metre tesirli olan bombadan kopan bir parçanın otobüsün koltuğuna saplandığının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle gözaltına alınan şahıs hakkında ayrıntı vermeyen Köhler, şüpheli şahıs hakkında tutuklama isteminde bulunup bulunulmayacağının soruşturma sonunda belli olacağını kaydetti.