Dortmund'a bir şok da Monaco'dan

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Monaco, konuk olduğu Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı.
Ligde dün yapılması gereken ancak Borussia Dortmund'a yönelik saldırıdan sonra bugüne ertelenen maç, yoğun güvenlik önlemleri altında oynandı.
Bürki'den Bartra'ya formalı destek
Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki, maç öncesi ısınma hareketlerine çıktığında, dünkü patlamalar sırasında otobüste yaralanan İspanyol futbolcu Marc Bartra'nın 5 numaralı formasını giyerek takım arkadaşına destek verdi.
Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün, dün maç için stada hareket ettiği sırada meydana gelen patlamalarda yaralanan Bartra, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilmişti.