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Dövizin ateşi çıktı

Japonya'da Başbakan erken seçimlerden Başbakanı Shinzo Abe’in güçlü çıkması Japon yenini, İsphanya'da Katalonya gerginliğinin sürmesi de euroyu baskılayınca, dolardaki yükseliş hızlandı ve 3.70 lira sınırına yükseldi.

Dövizin ateşi çıktı
23 Ekim 2017 Pazartesi 08:55 tarihinde eklendi.
 
 
Japonya'da Liberal demokratlar'ın seçimleri kazanmasının ardından, yeni zayıflatan politikaların sürdürüleceği beklentisiyle, dolar yüzde 0.2 artışla 113.74 yene çıkarak, Temmuz ortasından bu yana en yüksek düzeye çıktı.
 
İspanya'daki Katalonya gerginliği nedeniyle euronun zayıflaması da doların yükselişini destekledi ve ABD para birimi 3.70 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 3.69 - 3.70 lira aralığına çekilirken, euro da parite etkisiyle 4.34 - 4.35 lira aralığına yükseldi.