Düğünde tartıştığı dayısını bıçakla öldürdü

GAZİANTEP'in Oğuzeli İlçesi'nde, 51 yaşındaki Abdulkadir K., karşılaştığı düğünde aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı 68 yaşındaki Mehmet Hanifi Baytap'ı bıçaklayıp öldürdü.

22 Ekim 2017 Pazar 18:05 tarihinde eklendi.