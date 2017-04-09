Dünürüyle gelinini tabancayla vurdu

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokakta meydana geldi. Niyazi B., oğlu İbrahim ve gelini Leyla B.nin evine ziyarete geldi. Ziyaret esnasında Leyla B., iddiaya göre kayınpederi Niyazi B.ye kayınvalidesinin eşi ile arasını bozduğu gerekçesiyle eve gidip gelmesini istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakoldan çıkan taraflar evlerine döndü.

Evde bulunan silahını alıp 2 saat sonra tekrar oğlunun evine gelen Niyazi B. gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve evde bulunan dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.yi tabancayla yaraladı. Bacaklarından yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş. haber verilmesi üzerineÿgelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Niyazi B.yi silahıyla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.