Dünya tarihi referandumu böyle gördü

Türkiye'nin parlamenter sistemden "Cumhurbaşkanlığı sistemine" geçişini öngören anayasa değişikliği yapılan halk oylamasında kabul edildi.

İngiltere medyası, yüzde 51 "evet" çıkan Cumhuriyet tarihinin en kritik referandumunun sonucunu manşetlere taşıdı.

The Guardian, "Erdoğan Türkiye’de yeni gücünü ilan ederken tekrar sayım çağrısı yapıldı" başlığı atarken, ellerinde "Evet" yazılı dövizler taşıyan vatandaşların meydanlarda çekilmiş fotoğraflarıyla verdiği haberde anayasa değişikliğinin, Türkiye'nin "demokrasiden otokrasiye geçmesi" kararının "Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana meydana gelen en köklü değişiklik" olduğuna ve çok az bir farkla kabul edildiğine dikkat çekti.

Gazete, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararının muhalefet tarafından tepkilere neden olduğunu vurgulayan gazete, CHP ve HDP’nin oyların yaklaşık üçte ikisinin yeniden sayılmasını istediğini yazdı.

Haberde "Evet" oylarının yüzde 51.3 ve "Hayır" oylarının ise yüzde 48.7 olduğu ifade edildi.

Independent, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gücünü artırmak için oy kullandı" başlığını manşete taşıdı.

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunu kullanırken çekilmiş fotoğrafıyla duyurduğu haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçleri toplayacak seçimde zafer ilan ettiğini yazdı.

SKY News kanalı gece boyunca seçim sonuçlarını son dakika olarak geçerken, sabah haberlerinde de sonuçları ilk haber olarak duyurdu.

Bu sonuçla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir güç kazandığını söyleyen SKY News televizyonu, sonucun Erdoğan’ın 2029 yılına kadar iktidarda kalması anlamına geldiğini vurguladı.

SKY News ayrıca iki ana muhalefet partisinin sonuca itiraz ettiğini duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararı muhalefet kanadında tepkilere neden olduğunu CHP ve HDP oyların yaklaşık üçte ikisinin yeniden sayılmasını istediğini ifade ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’unun açıklamalarına yer verdi.

The Financial Times gazetesi de, "Yeni Güç için Erdoğan zafer ilan etti" başlığı ile duyurduğu haberde seçimde "Evet" oylarının çok az farkla öne geçtiğini vurguladı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği "Evet" kampanyasının referandumu kazanmasına karşın tahmin edilen daha düşük bir oy aldığına dikkat çekerken, Türkiye'de referanduma götürülen yeni anayasa maddelerinin cumhurbaşkanına büyük bir politik dokunulmazlık sağladığı belirtildi.

UKRAYNA'DAN REFERANDUM YORUMLARI: BEKLENEN FARK OLMADI

Sonat Kerem / Kiev, 17 Nisan (DHA) - Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu Ukrayna basınında da geniş yer buldu. Ukrayna’dan bazı kanal ve ajanslar, muhabirlerini İstanbul’a göndererek referandumu izledi.

"Türkiye’de referandumun sonuçları protesto ediliyor" başlığını kullanan TSN ajansı, İstanbul’da tencere ve tavalarla yapılan gösterilerin görüntü ve fotoğraflarını paylaştı.

Referandumun, "Erdoğan’ın zaferi" anlamına geldiği, ancak beklenildiği kadar farklı bir sonuç olmadığı yorumunu yapan ajans, "Böylece Recep Tayyip Erdoğan 2029 yılına kadar cumhurbaşkanı olma imkanına sahip olacak" ifadesinde bulundu.

Segodnya gazetesi sonuçları, "Türkiye’de halk Erdoğan için oy verdi" başlığıyla duyurdu.

"Erdoğan, sonuçların kesinleşmesini beklemeden zaferini ilan etti" başlığını atan Unian ajansı, "Referanduma katılanların yarısından azı başkanlık sistemine karşı oy verdi" diye yazdı.

"Erdoğan zaferini ilan etti ve idam cezasından bahsetti" başlığını kullanan Komsomolskaya Pravda gazetesinin Ukrayna baskısı, "Erdoğan’ın İstanbul’daki konuşmasının ardından referandumun sonuçları protesto edilmeye başlandı. İstanbul’un bazı semtlerinde halk tencere ve tavalarla protestoda bulundu" diye yazdı.

DANİMARKA BAŞBAKANI: DEMOKRASİNİN KISITLANMASI İÇİN DEMOKRASİNİN KULLANILMASI GARİP

Ersin Arslan / Kopenhag, 17 Nisan (DHA) – Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen Türkiye’de anayasa değişikliğine yol açan refarandum sonuçlarına ilişkin görüşlerini açıkladı.

Başbakanı Lars Løkke Rasmussen Twitter mesajında, "Demokrasiyi kısıtlamak için demokrasinin kullanılması garip. Bir çok hakkı etkilemiyor ama Türkiye’de yeni yönetim biçimi konusunda oldukça endişeliyim" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ REFERANDUMUN RUS BASININA YANSIMASI

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Nisan (DHA) - Türkiye’de gerçekleştirilen halk oylaması Rus basınında geniş yer buldu. Birçok Rus basın yayın organı halk oylaması sonucu okuyucularına sıcağı sıcağına şu başlıklar ile duyurdu:

- Rossiyskaya Gazeta: Erdoğan sistemi değiştiriyor

Türkiye'de tarihi referandum sona erdi. Uzmanlar, bu referandumun Türk politikasında ve yönetim sisteminde köklü değişikliklere neden olacağını belirtiyorlar.

- RBK: Türkiye Anayasayı değiştiriyor: Erdoğan'ın referandumunun sonuçları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oylardaki az bir üstünlükle kendi yetkilerini genişletme hakkını elde etti.

- Life.ru: Türkler anayasada değişiklik yapılmasından yana oy kullandılar

Türkiye'de düzenlenen referandumda anayasada değişiklikler yapılmasını isteyenler galip geldi. "Evet" ve "Hayır" arasındaki fark çok düşük.

- Ria Novosti: Erdoğan, Türkiye Başbakanı'nı tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumun ardından Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ı tebrik etti. Aynı zamanda Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de aradığı belirtildi.

- Tass Ajansı: Aliyev, Erdoğan'ı tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı referandumun olumlu sonucu nedeniyle tebrik etti. Telefon görüşmesinde Erdoğan Aliyev'e desteği nedeniyle teşekkür etti. Ayrıca iki lider Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmeye devam edeceğini belirttiler.

- İnterfaks: Erdoğan referandumun ardından kendisini destekleyenleri tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumda kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ayrıca Erdoğan, anayasadaki değişiklikleri destekleyen parti temsilcilerini de tebrik etti.

- Regnum: Zafer: Erdoğan destekçilerini tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini destekleyenleri tebrik etti ve bu seçimin ülkenin yararına olmasını ümit ettiğini bildirdi.

İSVEÇ BASINI: REFERANDUM SONRASI TOPLUMDA AYRIŞMA ARTABİLİR

Ersin Arslan / Stockholm, 17 Nisan (DHA) – Türkiye’de dün gerçekleştirilen refarandum sonuçlarını birinci sayfalarında manşetten duyuran İsveç gazeteleri evet cephesinin çok az farkla kazandığını duyurarak oylama sonuçları sonrasında "toplumda ayrışmanın artabileceği" ortak değerlendirmesinde bulundular.

İsveç’in en büyük gazetelerinden Dagens Nyheter ‘‘Başkan Erdoğan galip ilan edildi’’ başlığını kullandığı haberinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Huber Köşkü önünde toplanan halka yaptığı konuşmada söylediği ‘’Tek vatan, tek devlet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" sözlerini öne çıkardı.

Dagens Nyheter gazetesinin haberlerinde oylama sonuçları ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ‘‘AB üyelik görüşmelerinin kapısı kapanmasa da, AB üyeliği kapısı kapandı’’ yorumu yapıldı.

Seçim sandıklarının açılmasından sonra sayım sonuçlarını internet sayfasından canlı olarak duyuran İsveç televizyon kanalı SVT, ‘‘Erdoğan’a güçlü iktidar için evet’’ başlığı kullanılarak politik yorumcuların ‘‘ayrışma artacak’’ değerlendirmeleri alt haberde duyuruldu.