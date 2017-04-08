Dünya'nın aklındaki şüphe; danışıklı döğüş mü ?

Akdeniz’ den Suriye’ye füzeler ateşlendiğinde Rusya’nın Suriye’de konuşlandırdığı S-300 ve S-400 hava savunma sistemi bataryalarının neden karşılık vermediği sorusu Trump ile Putin arasında ‘danışıklı dövüş’ şüphesini gündeme getirdi.
Rus siyaset bilimci İgor Eydman, “Trump’ın Russiagate skandalına son vermek için Putin’in dostu olmadığını halkına göstermesi gerekiyordu. Trump’ın emriyle ateşlenen füzeler bu problemi çözdü. Tabi şimdi Putin’in Trump’tan dilekleri olacaktır” iddiasında bulundu.
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