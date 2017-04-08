Dünya'nın aklındaki şüphe; danışıklı döğüş mü ?

Akdeniz’ den Suriye’ye füzeler ateşlendiğinde Rusya’nın Suriye’de konuşlandırdığı S-300 ve S-400 hava savunma sistemi bataryalarının neden karşılık vermediği sorusu Trump ile Putin arasında ‘danışıklı dövüş’ şüphesini gündeme getirdi.

08 Nisan 2017 Cumartesi 08:22 tarihinde eklendi.