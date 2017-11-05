Dünyanın en zengin 50. adamı tutuklandı!

Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonları kapsamında başlatılan tutuklamalarda, dünyanın en zengin 50. adamı olan El-Velid bin Talal da tutuklandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Yemen'in füze saldırısı sonrası yolsuzluk operasyonları kapsamında başlayan tutuklamalar sırasında, dünyanın en zengin insanlarından biri olan milyarder Prens El-Velid bin Talal da tutuklandı. Yerel haberlere göre, kısa bir süre önce éılımlı İslam'a geçiyoruz açıklamasıyla gündeme oturan Suudi Arabistan Prensi Mohammed bin Salman başlattığı yolsuzluk operasyonlarında şu ana kadar 11 prens ve 38 devlet görevlisi tutuklandı.

Yerel haberlerde, net serveti 19 milyon dolar olan ve Twitter ve Citigroup gibi şirketlerde önemli hisselere sahip Prens El-Velid bin Talal'in yolsuzluk operasyonuna karıştığı iddia ediliyor. Kral Salman bin Abdülaziz el-Suud'un yeğeni olan Prens'in tutuklanması şaşırtıcı bir olay olarak karşılanırken Prens bin Salman,"Prens de olsa devlet görevlisi de olsa kimse kanunun üstünde değil" dedi.