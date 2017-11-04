Dünyanın ilk yapay zeka vatandaşı oldu

Bugün Tokyo’da bir yapay zeka karakteri resmi olarak kentte ikamet eden bir vatandaş oldu.

Shibuya Mirai adlı, yedi yaşındaki erkek çocuğu fiziksel olarak varolmasa da LINE mesajlaşma uygulaması üzerinde insanlarla konuşabiliyor.Tokyo’nun modası ve bilinçli genç insanlarıyla popüler bir bölgesi olan Shibuya bölgesinde yapay zeka karakterine özel ikametgah verdiler. Bu da Shibuya Mirai’yi Japonya’nın belki de dünyanın resmi bir ikametgah alan ilk yapay zeka karakteri yapıyor.



Shibuya yerel yönetimi proje sayesinde bölge sakinleriyle daha yakın bir iletişim kurmayı ve insanların fikirlerinin yetkililer tarafından duyulmasını hedefliyor. Shibuya belediyesinden yaptığı açıklamada “Shibuya Mari fotoğraf çekmekten ve insanları gözlemlemekten hoşlanır. İnsanlarla konuşmaya bayılır. Lütfen istediğiniz konu hakkında Shibuya Mirai ile konuşmaktan çekinmeyin” dedi.