Ebru Şallı ile aşkın bedeli 40 milyon TL!

Gonca Akkuş, iki çocuğunun babası Uğur Akkuş'un Ebru Şallı île Bodrum kaçamağını affetmedi. Akkuş, eşine 40 milyon TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı.

PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM' 'PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR'

Gonca Akkuş, eşinden 40 milyon TL tazminatın yanı sıra iki çocuğunun velayeti ile 40 bin TL nafaka talep etti. Eşinden şiddet gördüğünü savunan Akkuş'un dilekçesinde, "Şiddet ve korku içinde yaşamamak, eşimi başka kadınlarla paylaşmamak için evliliğimi bitirmek istiyorum" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde karşı dava açan Uğur Akkuş ise eşinin psikolojik sorunlar yaşadığını savundu. Gonca Akkuş'un oğluna kız kıyafetleri giydirip makyaj yaptığını ileri süren Akkuş, çocuklarının velayetini ve boşanmalarına karar verilmesini istedi. (Hayati Arıgan-Habertürk)