Ebru Şallı-Uğur Akkuş cephesinde flaş gelişme!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ilk kez birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülenmiş, ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fotoğrafların basına yansımasının ardından Uğur Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı. Eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma arefesinde olduklarını söyleyen Uğur Akkuş, Ebru Şallı'dan vazgeçmedi.

İmam nikâhı kıyan Ebru Şallı ve henüz boşanmayan sevgilisi Uğur Akkuş, düğün yapacakları yeri bile berlirlemiş.

''ONLAR BİRBİRİNİ ÇOK SEVİYOR''

Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Uğur Akkuş'un ağabeyi Murat Akkuş'un ''Onlar birbirini çok seviyor, Uğur eşinden boşanınca evlenecekler ve düğün planları hazır'' dediği iddia edildi.

Dün programa telefonla bağlanan Gonca Akkuş eşi tarafından darp edildiğini ve yaşadıklarını anlatmıştı. Bugün de programda Uğur Akkuş'un Gonca Hanım'ı darp ettiği görüntüler yayınlandı.