Eczanenin camını kırıp 4 kutu ilaç çaldı

KONYA'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.B., bir eczanenin camını kırıp içeri girdikten sonra epilepsi ve eklem ağrısı hastalarının kullandığı ağrı kesici haptan 4 kutu alıp kaçtı. Polis tarafından yakalanan A.B., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ve o sırada yanında eşinin A.B.'yi ikna etmeye çalışması işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, dün saat 22.20 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesinde bulunan Yücel Kaya'ya ait eczanede meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve ayakta durmakta güçlük çeken A.B., kapalı olan bir eczaneye gelip, kapı camını tekme ile kırmak istedi. Bu sırada yanında bulunan ve eşi olduğu belirtilen kadın da A.B.'yi vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak A.B. kadına da tepki gösterdi. Birkaç kez de dirseğini vurarak camı kırmak isteyen A.B. daha sonra vitrin camını yine tekmeleyerek kırıp içeri girdi. Ardından rafta bulunan epilepsi ve eklem ağrısı hastalarının kullandığı ağrı kesici 4 kutu hapı aldı. A.B. ilaçları aldıktan sonra elinden düşürdü. Yere savrulan 4 kutu ilacı yerden toplayan A.B., yanına gelen eşiyle birlikte işyerinden ayrıldı. Bu anlar işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. İşyerinin alarmının çalması üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Cep telefonuna alarm mesajı gelen eczaneci Yücel Kaya da işyerine geldi. Güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu Yücel Kaya, ilaçları alan kişinin daha önceden tanıdığı A.B. olduğunu söyledi. A.B. polis tarafından evinde gözaltına alındı, çaldığı ilaç kutularından ikisi ele geçirildi.

A.B., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan 4 kutu ilacın yaklaşık 450 lira değerinde olduğu ve bu hapların uyuşturucu bağımlıları tarafından uyuşturucu hap niteliğinde kullanıldığı belirtildi.