Edirne'deki FETÖ’nün işadamları davasından tahliye çıkmadı

EDİRNE'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY'nin esnaf ve iş adamları ile ilgili faaliyetlerine yönelik haklarında dava açılan 11’i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yaklaşık 9 saat süren davada tahliye çıkmazken, mahkeme sanıkların taşınmazlar dışındaki mal varlıklarının tedbir kararını kaldırdı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nın Edirne’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl Ekim ayında işadamlarına yönelik operasyon düzenlenmişti. 11’i tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya bugün Edirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Süerken, Beytullah Baykal, Fahrettin Top, Fatih Görkem Yördem, Kenan Yakar, Murat Topçu, Osman Okuyan, Osman Sağlık, Salih Öztürk, Seçkin Kalmaz ve Tarık Altıerler, tutuksuz yargılanan 10 sanık ile avukatları katıldı.

AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkemede tutuklu sanık Tarık Altıerleri’in kardeşi AK Parti Edirne Kadın Kolları İl Başkanı Nursel Arseven tanık olarak dinlendi. Ağabeyinin suçsuz olduğunu ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatan Arseven, “Görevim gereği partimizin talimatı doğrultusunda partiye geldim. O arada ağabeyim telefon etti, ‘Nerdesin?, Bende geliyorum bu ülke hepimizin’ diyerek partiye geldi. Ağabeyimle birlikte sabaha kadar dışarıda durduk. Diğer gecelerde bu böyle devam etti” dedi. Arseven, ağabeyinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Edirne AK Parti Milletvekili Rafet Sezen ile birlikte ellinde Türk Bayrağı ile çekilmiş fotoğrafı sunarak tahliyesini istedi.

Yaklaşık 9 saat süren yargılamanın ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca heyet, tutuksuz sanıklar için verilen adli kontrol şartını haftada 1 imzaya düşürürken yurt dışı yasağını devam ettirdi. Talep üzerine Edirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların taşınmazlar dışındaki mal varlıklarının tedbir kararını kaldırarak duruşmayı erteledi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Geçen yıl Ekim ayında düzenlenen operasyon ardından açılan davada FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen işadamları hakkında örgüt üyeliğinden 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası, Terörle Mücadele Kanunu 5'nci maddesi gereği de verilecek cezanın yarı oranında attırılması isteniyor.