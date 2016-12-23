El Bab şehidi Elazığ'a getirildi

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde şehit olan 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın naşı akşam saatlerinde memleketi Elazığ'a getirildi.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın naşı, akşam saatlerinde uçak ile memleketine getirildi. Hava Limanı'nda şehit Pınar'ın naaşını Vali Murat Zorluoğlu, şehidin babası Muzaffer Pınar ile yakınları karşıladı.

Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın naaşı yarın Cuma namazının ardından Elazığ'da toprağa verilecek