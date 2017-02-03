El Bab'da yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı ve çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup 15 asker, tedavi için Kilis'e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde ÖSO güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Çatışmalarda bazı ÖSO askerleri yaralandı. Yaralanan askerlerden 15'i, sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirelerek tedaviye alındı.