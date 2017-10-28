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Elazığ'da ele geçirildi!

ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerin gizlediği 83 kilo el yapımı patlayıcı ve mühimmat bulunarak, imha edildi.

Elazığda ele geçirildi!
28 Ekim 2017 Cumartesi 18:18 tarihinde eklendi.

Karakoçan'da bulunan el yapımıyla ilgili Elazığ Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının önümüzdeki dönemlerde Karakoçan İlçesi ve çevre il/ilçelerde yapacakları eylemlerde kullanılmak üzere Elazığ İli Karakoçan İlçesi kırsalına gizledikleri, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 83 kg. patlamaya hazır amonyum nitrat, 100 gr. plastik patlayıcı, 200 metre kablo, 5 adet bobin teli, 2 adet mutfak tüpü ve yapıştırıcıdan oluşan malzemeler, 28 Ekim 2017 günü icra edilen operasyonda ele geçirilmiş ve emniyeti alınmak suretiyle olay yerinde imha edilmiştir."