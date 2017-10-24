'Elinden zehir olsa içilir' dedi, nikahtan 10 gün sonra...

ESKİŞEHİR'de 1.5 aylık hamile eşi 20 yaşındaki Gizem Yamak'ı çıkan tartışmada 10 yerinden bıçakla yaralayan 23 yaşındaki Cihat Yamak tutuklandı. Cihat Yamak'ın eşini, bebeği aldırmak istemesi ve bir gencin otomobilinden inerken görmesi nedeniyle bıçakladığı öne sürüldü.

Olay, geçen Pazar günü Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi'nde meydana geldi. Bir kaynakçıda işçi olarak çalışan Cihat Yamak ile olaydan 10 gün önce nikah kıydırdığı ve 6 haftalık hamile olan eşi Gizem Yamak arasında tartışma çıktı. Cihat Yamak, eşini 10 yerinden bıçakla yaraladı. Genç kadın ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Cihat Yamak, yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Hastanede tedavisi süren Gizem Yamak'ın ise sağlık durumunu iyiye gittiği belirtildi.

10 GÜN ÖNCE NİKAHLARI KIYILMIŞ

Cihat Yamak'ın annesi Nergis Yamak, oğlunun olaydan 10 gün önce 12 Ekim 2017 tarihinde Gizem'le nikah kıydırdığını belirterek, hamile olması nedeniyle nikah kıydırdıklarını ve düğünü de daha sonra yapacaklarını söyledi. Yamak, oğlunun eşini ayrılmak ya da boşanmak istediği için bıçaklamadığını belirterek, şöyle dedi:

"Gizem'in ailesi doktordan randevu almış. Gizem'in'in karnındaki bebeği aldırmak istiyorlarmış. Oğlum da bunu duyunca eşiyle tartışmış. Çünkü Cihat bebeğin doğmasını istiyordu. Cihat ayrıca, eşinin Fecebooku'nda H.K. adlı bir gençle yazıştığını görmüş. Olay günü de oğlum eşini H.K.'nin otomobilinden inerken görünce sinirlenip bu olay meydana gelmiş. Oğlum, Gizem'i seviyordu. Aralarında ayrılma ve boşanma gibi bir durum yoktu."

'ELİNDEN ZEHİR OLSA İÇİLİR'

Eskişehir'de hamile eşini bıçakla yaralamak suçundan tutuklanan Cihat Yamak'ın Facebook'unda, daha önceden Gizem Yamak'a akşam saatlerinde sokakta evlenme teklifinde bulunması görüntüleri ile 'Elinden zehir olsa içilir hatun' başlığıyla kız istemeye gittiklerinde kendine getirilen ve içerisine tuz atıldığı belirtilen kahveyi içmesi görüntülerini paylaştığı görüldü.